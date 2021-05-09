Горняк22: В Барнауле ветеранов поздравляют «Фронтовые бригады»

Фото Олег БОГДАНОВ

Барнаульских ветеранеов поздравляют «Фронтовые бригады». Об акции рассказала рганизатор, главный специалист отдела молодежных проектов и региональных программ Управления молодежной политики и реализации программ ообщественного развития Алтайского края Ксения Синяговская.

По ее словам, суть в следующем: волонтеры и творческие коллективы на протяжении нескольких дней проводят во дворах концерты для ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, детей войны и узников концлагерей.

С радостью из окна своего дома концерт посмотрела блокадница Наталья Сергеевна Киселева. Ей было 11 лет, когда началась война.

«В осажденном Ленинграде помогала солдатам. Вместе с другими детьми тушила зажигательные бомбы, сбрасывала их с крыши. Пережила множество бомбежек», — вспоминает Наталья Сергеевна.

В 1955 году в родном городе она получила диплом стоматолога. Ее медицинский стаж – более 40 лет. Из них 22 года она трудилась в медсанчасти работников текстильной промышленности (ныне это барнаульская городская больница №5).

Всего в краевом центре волонтеры и юные артисты проведут 20 концертов.

Барнаул

Алтайская правда