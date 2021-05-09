ГОРНЯК22 09.05.2021
Общество

Горняк22: В Барнауле ветеранов поздравляют «Фронтовые бригады»

Горняк22
10 часов Ago

ГОРНЯК22 09.05.2021 ГОРНЯК22 09.05.2021ГОРНЯК22 09.05.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

Барнаульских ветеранеов поздравляют «Фронтовые бригады». Об акции рассказала рганизатор, главный специалист отдела молодежных проектов и региональных программ Управления молодежной политики и реализации программ ообщественного развития Алтайского края Ксения Синяговская.

По ее словам, суть в следующем: волонтеры и творческие коллективы на протяжении нескольких дней проводят во дворах концерты для ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, детей войны и узников концлагерей.

С радостью из окна своего дома концерт посмотрела блокадница Наталья Сергеевна Киселева. Ей было 11 лет, когда началась война.

«В осажденном Ленинграде помогала солдатам. Вместе с другими детьми тушила зажигательные бомбы, сбрасывала их с крыши. Пережила множество бомбежек», — вспоминает Наталья Сергеевна. 

В 1955 году в родном городе она получила диплом стоматолога. Ее медицинский стаж – более 40 лет. Из них 22 года она трудилась в медсанчасти работников текстильной промышленности (ныне это барнаульская городская больница №5).

Всего в краевом центре волонтеры и юные артисты проведут  20 концертов.

Барнаул 

Алтайская правда

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