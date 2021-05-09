Горняк22: Губернатор Алтайского края поздравил фронтовика Василия Горбунова

8 мая, накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, губернатор Алтайского края Виктор Томенко по видеосвязи поздравил ветерана Василия Горбунова.

Глава региона пожелал фронтовику крепкого здоровья и разменять вторую сотню лет (Василий Горбунов родился в 1925 году).

«Василий Михайлович, примите еще раз нашу благодарность за Победу и Вашу очень достойную жизнь — ведь после войны надо было страну восстанавливать, очень много работать. Спасибо Вам за то, что передаете подрастающему поколению отношение, рассказы, воспоминания о войне из первых уст: это очень важно. Мы, дети, внуки и правнуки тех, кто прошел войну, будем передавать эту память дальше», — пообещал Виктор Томенко.

Василий Горбунов до войны успел окончить 5 классов, ушел на фронт, как только ему исполнилось 18 лет — в 1943 году. На Дальнем Востоке освобождал Манчжурию от японских захватчиков, закончил войну на Курильских островах. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Японией», юбилейными медалями.

Василий Горбунов демобилизовался в звании младшего сержанта в 1950 году и приехал в Ленинск-Кузнецкий (Кузбасс). Там он женился и обзавелся тремя детьми: сыновьями Александром и Михаилом, а также дочерью Ниной. Супруга ветерана умерла в 2004 году, а сам он вместе с детьми переехал на Алтай, теперь живет в поселке Южном в Барнауле.

Несмотря на преклонный возраст, Василий Горбунов ведет активный образ жизни — ежедневно делает зарядку и занимается оздоровительной ходьбой, раньше бегал на лыжах. Много читает, общается с молодежью. В семье ветерана 7 внуков и 8 правнуков. Кстати, самая младшая из них Александра родилась три года назад 9 мая, в День Победы.

Фото: Пресс-служба губернатора

Барнаул

Алтайская правда