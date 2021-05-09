Горняк22: Как в Алтайском крае помогают ветеранам Великой Отечественной войны

Чем дальше от нас война, тем чаще она всплывает в генетических, родовых глубинах памяти людей, ее не знавших. Рассказами сельских юнармейцев о своих прадедах. Людьми уже пенсионного возраста, несущих в редакцию фотографии своих погибших дедов. Ясными глазами маленького внука, который спросил на днях, как зовут нашего семейного героя… Бьются учащенным пульсом в нашей общей, одной на всех, ментальности победителей старые пожелтевшие письма, даты великих сражений, имена ныне живущих ветеранов и всё то, что делается в крае для их благополучия и счастья.

Меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны

Обеспечение жильём

– Всего с начала действия Указа Президента РФ от 7 мая 2008 года «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в комфортабельные дома и квартиры переселились 8626 жителей Алтайского края. На эти цели направлено более 8,1 млрд рублей из федерального бюджета. По данным на 15 апреля 2021-го, в регион поступило еще 16,1 млн рублей, что позволит обеспечить жильем еще 11 ветеранов войны.

Ремонт

– На ремонт жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, краевой бюджет направил 3,4 млн рублей: по 30 тысяч на капитальный ремонт и по 10 тысяч – на текущий. В этом году планируется помочь отремонтировать жилье 183 ветеранам.

Льготный проезд

У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» есть право бесплатного проезда по территории Алтайского края. Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, труженики тыла могут приобретать проездные билеты на общественный транспорт по льготной цене 330 рублей. Владельцам транспортных средств – инвалидам и участникам войны, имеющим группу инвалидности, предоставляется 50% компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования.

Компенсация оплаты услуг ЖКХ

– В Алтайском крае действует 50-процентная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла.

Ежемесячные выплаты

– Определена ежемесячная денежная компенсация на возмещение вреда, причиненного здоровью, инвалидам вследствие военной травмы; членам семей умерших инвалидов; членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы. Размеры выплат – от 3996,02 до 19 980,07 рубля.

Помощь через социальные службы

– В краевых стационарных учреждениях социального обслуживания проживает 103 ветерана Великой Отечественной войны. Все обеспечены необходимыми средствами реабилитации, регулярно осматриваются врачами-специалистами, обеспечиваются медикаментами в первоочередном порядке. Комплексные центры социального обслуживания населения оказывают участникам войны социальные услуги бесплатно в первоочередном порядке, одиноко проживающие ветераны находятся под патронажем социальных работников. Организовано социальное обслуживание на дому у 315 человек.

Поздравления ветеранов

– В 2021 году, как и прежде, ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилеями вручаются персональные поздравления и памятные подарки от президента России Владимира Путина и губернатора региона Виктора Томенко. С начала года поздравления получили 695 юбиляров, до конца года планируется поздравить 2841 ветерана.

Справка

По данным Министерства социальной защиты Алтайского края, в Алтайском крае проживает около 12,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе: 413 участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 1 вдова погибшего фронтовика; 3454 вдовца и вдов умерших участников войны. 212 жителей края – бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, 9842 – труженики тыла, 114 200 – дети войны. 166 человек награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина:

– 9 Мая – праздник гордости Отечества. Для всех нас День Великой Победы – самое светлое и дорогое событие. Окружить ветеранов заботой и вниманием – наша святая обязанность. Кроме этого, мы создаем комфортные условия проживания ветеранов Великой Отечественной войны. Благодаря федеральным средствам они обеспечиваются жильем, ремонтируем его за счет краевого бюджета. В домах-интернатах создаем особенные условия для проживания, в комплексных центрах оказываем социальные услуги, обслуживаем на дому. В преддверии празднования Дня Победы пожелаю всем ветеранам крепкого здоровья и благополучия. Спасибо за мирную жизнь, которую вы нам подарили!

Алтайская правда