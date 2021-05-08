Горняк22: Свыше 17 тысяч жителей Алтайского края проголосовали за благоустройство объектов в 2022 году

Жители из восьми городов Алтайского края принимают участие в электронном голосовании за объекты благоустройства. Из заявленных 90 территорий отберут 15, которые после благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На 6 мая свой голос отдали 16 975 жителей Алтайского края. Активнее всего выбирают объекты горожане из Рубцовска (4498 голосов). В тройке лидеров также Барнаул (2868) и Заринск (2109).

В голосовании участвуют представители Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска, Камня-на-Оби, Славгорода, Новоалтайска и Алейска. Принять в нем участие можно по 30 мая на сайте 22.gorodsreda.ru.

Работает круглосуточная бесплатная горячая линия Минстроя России по вопросы голосования по телефону 8–800–600–20–13.

Алтайская правда