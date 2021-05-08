Горняк22: Приметы на Красную горку: как удачно выйти замуж

9 мая – в первое воскресенье после Пасхи – отмечается Антипасха, или Красная горка. В этот день на Руси справляли свадьбы или присматривали себе будущую вторую половинку.

Антипасха – это значит не против Пасхи, а вместо нее, это вторая Пасха.

Праздник Красная горка считался женским или даже больше девичьим, потому что ассоциировался с началом весны, пробуждением красоты и молодости. Кроме того, первыми в этот день оттаивали и начинали зеленеть пригорки. Отсюда и название — Красная горка, которое символизирует обновление природы.

Это день встречали весело и торжественно – с хороводами, песнями и кострами.

Парни присматривали себе на гулянках невест. А кто уже обручился, играли свадьбу, так как, наконец-то, после длинного перерыва в Церкви возобновлялись венчания. Считалось, что семьи, которые образовались на Красную горку, будут крепкими и счастливыми.

Поэтому молодым девушкам в этот день надо было вести себя согласно приметам, чтобы удачно выйти замуж.

Незамужние девушки должа была попросить ленточку с свадебного платья своей подружки, выходившей замуж на Красную горку. Считалось, что если с ней проходить весь день до вечера, то быстрее встретишься с суженным.

Чтобы не остаться в старых девах до конца жизни, на Красную горку нельзя было сидеть дома. Обязательно нужно было выйти на прогулку и заговорить с незнакомым мужчиной. Это также обешало счастье в личной жизни.

Алтайская правда