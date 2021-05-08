Горняк22: Губернатор Алтайского края провел выездное совещание на Барнаульском гребном канале

7 мая Виктор Томенко посетил Барнаульский гребной канал, где оценил его готовность к проведению международных соревнований — этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

С 20 по 23 мая в Барнауле впервые пройдет спортивное мероприятие мирового уровня – II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Представители 56 стран будут участвовать в соревнованиях, ожидается приезд 444 спортсменов. Для проведения состязаний приобретено 300 лодок за счет средств Фонда поддержки олимпийцев России. Во время барнаульского этапа Кубка мира разыграют 6 лицензий на Олимпиаду в Токио.

Основные работы на гребном канале уже выполнены, и создан спортивный объект мирового уровня. Сейчас идет благоустройство территории и монтаж специального оборудования. В ближайшие дни опробуют дорожки для проведения состязаний, стартовые системы на 200, 500 и 1000 метров. Будет проверена работа системы хронометража IMAS. Также на гребном канале усовершенствована схема электроснабжения: она за считанные секунды может переключиться на резервный источник энергии – мощную дизельную станцию.

До 10 мая завершат укладка асфальта на дорожке протяженностью в 450 метров, которая ведет к зрительским трибунам. Виктор Томенко поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности на трибунах, сообщает пресс-служаб губернатора края.

Вход для зрителей будет организован по заранее приобретенным билетам. По ним зрители смогут бесплатно проехать до гребного канала на автобусах, которые будут отправляться от барнаульского речного вокзала с 7-минутным интервалом. В дни проведения этапа Кубка мира проезд легкового транспорта на гребной канал будет запрещен. Обустроена перехватывающая парковка на 400–500 автомобилей в районе станции Присягино, от которой зрителей будут доставлять до канала. График движения автобусов разместят на сайте регионального Минтранса в ближайшие дни.

Также во время проведения этапа Кубка мира среди болельщиков будет разыграно три автомобиля и однокомнатная квартира.

Фото: Наталья Вязанцева

Алтайская правда