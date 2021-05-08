Горняк22: Когда сеять капусту на рассаду в 2021 году в Сибири?

Лунный календарь придуман людьми еще в древности, и по сей день многие из занимающихся садоводством и огородничеством людей стараются следить за ним и следовать его указаниям. Среди алтайских садоводов-огородников немало его приверженцев.

Сеять белокочанную капусту на рассаду в 2021 году в Сибири по лунному календарю в мае можно 8-10, 15. Подчеркнем, время посева лучше определять, исходя из скороспелости растения.

Сроки пересадки в открытый грунт зависят от разновидности и скороспелости капусты. В среднем капустная рассада готова к дальнейшей жизни на грядке спустя 30-55 суток с момента появления всходов.

Алтайская правда