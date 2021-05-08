Горняк22: Ученики из Барнаула одержали победу на всероссийском патриотическом фестивале

Фото Евгений НАЛИМОВ

Ученики из Барнаула одержали победу на всероссийском патриотическом фестивале «Никто не забыт, ничто не забыто».

О боевом пути прадеда

Накануне Дня Победы в стране проходит много мероприятий, связанных с темой Великой Отечественной войны. В них активно участвуют жители Алтайского края. Так, учащиеся барнаульской средней школы № 24 съездили в Белокуриху на IV Общероссийский патриотический фестиваль «Никто не забыт, ничто не забыто» и взяли золото по многим направлениям.

В номинации «Вечная память» равных не было брату и сестре – Матвею и Маргарите Чухляк. Они взяли Гран-при с работой «Я поведу тебя в музей…». Матвей поясняет:

– В нашем школьном музее много любопытных экспонатов, о них и рассказывали экспертам. Говорили о касках, штыках, гранатах. Когда держишь в руках предметы, которые были на войне, становится как-то не по себе. С другой стороны, берет гордость за наших отважных предков.

Матвей любит военные фильмы, такие как «В бой идут одни «старики», «Чёрная акула», «Марш-бросок». Он хочет стать архитектором. Его сестра мечтает об актерской профессии. А пока ходит на танцы и в вокальную студию.

В День Победы Матвей и Маргарита поучаствуют в международной патриотической онлайн-акции «Бессмертный полк», а вечером посмотрят фильмы о войне.

Александра Губарева учится в четвертом классе. Для конкурса она подготовила исследование на тему «История семьи в истории страны». Проект высоко оценили члены жюри.

– Я рассказывала про своего прадеда и братьев, которые воевали на разных фронтах в 40-е годы. Тема меня настолько захватила, что даже не пришлось подглядывать в шпаргалки, – говорит ученица.

Кстати, она увлекается не только историей. Любит спорт. Три года играет в хоккей на траве. Признается, что состязания помогают ей лучше учиться в школе, дают энергию и вдохновение для написания новых проектов.

Еще один призер – третьеклассник Артём Шляпников. В номинации «Россия XX–XXI веков» занял третье место, покорив экспертов доскональным знанием боевого пути своего прадеда Черникова Ивана Дмитриевича.

«Доклад составил благодаря рассказам мамы и бабушки. Горжусь прадедом. Мечтаю пойти в армию. Лучше всего служить в мирное время. Когда вернусь на гражданку, планирую выучиться на повара» – так видит свое будущее Артём Шляпников.

Важна поддержка

Победа во всероссийском фестивале – это заслуга не только учеников, но и их педагогов. Директор школьного музея боевой славы Надежда Прасолова много лет занимается патриотическим воспитанием мальчишек и девчонок.

– Ученики наизусть знают, откуда привезена каждая находка, – поясняет Надежда Прасолова. – Наши ребята увлечены историй, ведь в их семьях воевали прадеды и прабабушки. Мы бережно храним память о людях, которые подарили свободу будущим поколениям.

Поддерживает это направление и учитель начальных классов Ирина Петракова. Ее ученики третьеклассники Артём Шляпников и Дмитрий Карнаухов всерьез увлечены военной историей.

– С первого класса знакомимся с музейной работой. Дети впитывают информацию. Наша задача – воспитывать в них чувство патриотизма. Немаловажно, чтобы в семье этой теме также отводилось должное внимание, – говорит Ирина Ивановна.

Сам музей – настоящий кладезь знаний. Прийти в небольшой уютный кабинет, где яблоку негде упасть от количества экспонатов, – это дорогого стоит! Солдатские медальоны, гильзы артиллерийских орудий, письма фронтовиков, земля с поля боя…

Для гостей экскурсии проводят сами ученики, в том числе восьмиклассник Александр Карнаухов. Он поясняет:

– Музей открыт в 1993 году на базе комнаты боевой славы. Его организовал бывший директор школы Анатолий Георгиев. В фонде 660 единиц хранения. Первые экспонаты были связаны с историей боевого пути 5-й гвардейской стрелковой дивизии. Наши солдаты провели в боях и походах 1378 дней и участвовали в семи важнейших наступательных операциях.

Каждый предмет здесь на вес золота. Особенно бережно к ним относятся школьники-поисковики из отряда «Искра». Ведь не понаслышке знают, в каких сложных условиях приходится добывать эти предметы. Они принимали участие во всероссийских экспедициях в Ленинградской, Новгородской, Тверской областях, в Республике Карелии.

Школьное поисковое движение активно поддерживает депутат Государственной думы России Даниил Бессарабов. Этим летом с сыном он планирует отправиться на раскопки вместе с представителями отряда «Искра». Командировка в Ленинградскую область запланирована на июль.

– Ребята трепетно относятся к каждому музейному экспонату, ведь эти предметы подростки находят самостоятельно во время раскопок. «Искра» подняла останки 22 солдат. Их имена неизвестны. Но парни и девушки понимают, какую важную для всей страны работу выполняют. Из командировок они приезжают повзрослевшими, меняют отношение к жизни и еще с большим уважением относятся к героям, которые не вернулись с полей сражений. Они активно изучают судьбу солдат, погибших на фронте. Участники отряда являются носителями исторической памяти. Эту традицию нужно передавать из поколения в поколение, – считает Даниил Бессарабов.

Депутат активно помогает школьному музею. Например, в прошлом году он подарил кондиционер, без которого в уютном, но небольшом помещении было душно. Теперь ученики в комфортных условиях проводят экскурсии для гостей, организуют патриотические уроки.

Фестиваль

IV Общероссийский патриотический фестиваль «Никто не забыт, ничто не забыто» собрал на одной площадке более 500 человек из пяти регионов России. В нем приняли участие председатель Совета по патриотическому воспитанию объединения «Офицеры России» Герой России Александр Головашкин, помощник полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Роман Аничин. Одними из самых зрелищных номеров в открытии фестиваля были выступления бойцов ОМОНа г. Бийска Росгвардии по Алтайскому краю.

В рамках фестиваля была проведена проф­ориентационная встреча офицеров разных силовых структур и частей Министерства обороны с участниками. Была организована выставка оружия от Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай и проведен мастер-класс по рукопашному бою от сотрудников бийского ОМОНа.

Алтайская правда