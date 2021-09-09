Горняк22: Легковушка слетела ночью с алтайской трассы – водитель погиб

ДТП Фото: МВД по Республике Алтай

Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги – автомобиль опрокинулся. Водитель в результате ДТП погиб на месте

Вечером 7 сентября в Усть-Канском районе разбился 65-летний водитель автомобиля Lada Largus, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

На трассе «Солонешное – Усть-Кан» автомобиль слетел с дороги и опрокинулся. Водитель скончался на месте до приезда скорой.

Сейчас по факту ДТП ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 38-летний водитель Toyota Mark II погиб от удара в столб.

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