Горняк22: Когда сажать лук в 2021 году по лунному календарю в мае?

Лук-севок на репку лучше сажать в начале мая, когда почва хорошо оттаяла и достаточно прогрелась. Если вы готовили рассаду лука-чернушки на репку, то – ближе к середине мая.

Отметим, минимальная температура прорастания семян лука составляет два – три градуса. Поэтому лучше все же подождать, когда прекратятся заморозки по ночам.

А вот по лунному календарю благоприятные для посадки в мае: 15, 17, 24, 25, 28 и 29.

Перед посадкой необходимо проверить. Лучше сразу выбросить луковицы, пораженные нематодой, подмороженные и запаренные.

Луковицы лука-севка должны быть целыми, здоровыми, чистыми, с сухими кроющими чешуями, хорошо вызревшей шейкой, иметь окраску и форму, свойственную сорту.

Алтайская правда