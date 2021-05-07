Горняк22: На одной волне. «Алтайская правда» побывала в гостях у радиожурналистов

Фото Олег БОГДАНОВ

7 мая – профессиональный праздник радиожурналистов, и «АП» побывала в гостях у коллег, на радиостанции «Катунь FM», отмечающей в этом году свой первый юбилей – ей десять лет!

С «Подъёмной силой»

Пока горит красная кнопка, хода в студию нет. Никому. Репортаж Лидии Платнер об открытии турсезона в регионе мы слушаем по радио, в реальном времени, как и многотысячная аудитория радиостанции.

– Первыми сообщать слушателям о событиях, случившихся сейчас, только что, – это круто! Журналисты по дороге из командировки в редакцию успевают отправить материал, чтобы вовремя выйти в эфир. Обновляем ежечасно новости, выпускаем ежедневные тематические программы, – рассказывает о своей любимой команде главный редактор «Катуни FM» Татьяна Ветрова.

Десять лет – словно миг единый для тех, кто живет ускоренной радийной жизнью в режиме 24/7. Сегодня у радиостанции 40 часов вещания в неделю, охват – 75% муниципалитетов, 1 миллион 700 тысяч жителей края, потенциальная аудитория слушателей. Для них – «Районные хроники», в которых Лида Платнер рассказывает о жизни сёл. «Алтай ПРО» с Екатериной Белоусовой и «Неделя» с Татьяной Ветровой. Ведущий «Дела вкуса» и «Техногида» Алексей Кочубеев. Ежеутренняя, как зарядка для хорошего настроения, «Подъёмная сила» с Анастасией Бодровой и Евгением Калашниковым, многие другие проекты.

Небольшой коллектив в десять человек, включая звукорежиссера, – на две редакции, новостных и тематических программ. Предпраздничная встреча газетчиков и радийщиков – редкая возможность увидеть вместе людей, чьи голоса мы слышим в эфире. К слову, этот коллектив едва ли не рекордсмен среди редакций края по количеству псевдонимов. Вот и Евгений на самом деле Шарабарин. Однажды во время эфира, посвященного юбилею Михаила Тимофеевича Калашникова, журналиста назвали фамилией знаменитого оружейника. Так она и осталась в качестве псевдонима.

«Как у космонавтов»

«У тех, кто каждый день выходит в эфир, психологическая совместимость должна быть как у космонавтов», – коллеги знают, что говорят. На радио работают тандемами. Например, Лидия Платнер читает новости, а Анастасия Бодрова как технический «дирижер» следит за «партитурой» выпуска, в нужный момент включая нужные синхроны и блоки.

– Импровизации в новостных программах минимум. Бывает, конечно, когда срочно приходит досыл, что-то оперативное, когда мы уже включились, но это редкость. Жизнь на Алтае довольно размеренна, – говорят девушки.

Газетчиков и радийщиков, особенно работающих в официальных СМИ, каждый день отвечающих на три главных вопроса: «что?», «где?», когда?», – роднит высокая цена слова, ответственности за сказанное. Нет тем запретных и разрешенных. Есть подача, корректная или не очень. Так, в канун выборов все политические партии от единороссов до коммунистов получают равный доступ к публичным площадкам. Это по закону. Но там, где «коммерческий» ресурс не прочь хайпануть, «официоз» держит марку объективности. Конечно, конкурировать в такой среде трудно. Выручает профессионализм в самой, казалось бы, безвыходной ситуации.

Однажды во время эфира ведущая вдруг увидела, словно в рапидной замедленной съемке, как выпал из стойки микрофон. На самом деле всё случилось в доли секунды, конечно же. Упади он на пульт – и программа была бы сорвана. Реакция у радийщицы оказалась отменной, она умудрилась поймать микрофон на лету. «У меня в этот миг руки коликами пошли и сердце остановилось. Мой соведущий Дмитрий всё понял мгновенно и кивнул – не волнуйся, мол, я здесь. Сюжет довели, поставили музыку, отдышались», – рассказывает девушка.

Метка для спикеров

Эфирный «адрес» радиостанции – 88,7 FM. За десять лет народ уже привык, что свеженькие, с пылу с жару, новости – здесь. А в отведенные часы – «Милицейская волна», с музыкальным ретро 80–90-х годов. «Радио для деловых людей» – так позиционируют свои проекты сотрудники «Катуни FM», имея в виду средний возраст слушателей, 40+, представителей малого и среднего бизнеса, людей, которые много времени проводят за рулем.

Песочные часы, которые мы поначалу посчитали частью студийного интерьера, на самом деле хронометражная метка для спикеров, гостей радиостанции, которые за комментариями могут забыть об ограниченности времени программы. Колба с неслышно сыплющимся песком – то, что нужно, если нельзя подать звуковой сигнал. Но люди по-разному реагируют на такую придумку. Одни не сводят глаз с песочных часов, стараясь уложиться в отведенное время. Другие, заговорившись, не обращают на них внимания. Вот тогда и проявляется мастерство журналиста. Оно в том, чтобы корректно вернуть эксперта в реальность.

Из-за коронавируса многие из них в последнее время предпочитали записываться по телефону, общаться с журналистами онлайн. Но инфекция отступает, и гости радиостанции возвращаются сюда, в уютную студию, за круглый стол с микрофонами. Уже в обычном формате пройдут предвыборные дебаты кандидатов в народные избранники. А на днях здесь ожидают – спойлер! – Оксану Кравчук, помощницу режиссера фильмов «Псих» и «Вторжение» Фёдора Бондарчука.

Напоследок – совет от радийщиков. Если когда-нибудь вас пригласят на запись, оденьтесь в самое лучшее. Неважно, что слушатели вас не видят. Человека, побывавшего на «Катуни FM», попросят сфотографироваться с сотрудниками радиостанции. Для истории, пока еще короткой. Для архива, уже немалого.

Алтайская правда