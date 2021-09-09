Горняк22: Подозреваемого в убийстве двух девочек называют тщеславным и опрятным человеком

Девочки с неизвестным мужчиной в магазине Фото: Скриншот видеозаписи с камеры наблюдения "Мария-Ра" на Гагарина"/kuzpress.ru

Злоупотреблял алкоголем и пытался создать образ «невинной овечки». СМИ собрали «досье» на Виктора Пестерникова, подозреваемого в убийстве двух детей в Кемеровской области

Мужчину, которого подозревают в убийстве двух детей в Кемеровской области, охарактеризовали как опрятного, тщеславного, хитрого и зависимого от алкоголя человека. «Досье» на Виктора Пестерникова собрало издание «RT на русском».

По данным RT, в 2009 году подозреваемого приговорили к 10 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Пестриков отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима в Белове. Там он работал обувщиком и занимался благоустройством территории.

Зависимый и тщеславный

В характеристике на Пестрикова, которую перед его освобождением представили в суд в Управлении Федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) говорится, что по характеру мужчина тщеславный, хитрый и зависимый. При этом самооценка у него объективная, с другими осужденными подозреваемый вел себя вежливо и корректно, в конфликты не вступал, по крайней мере, замечен в них не был.

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Социально полезные связи у Пестрикова также не утеряны, он поддерживал отношения с матерью, своими детьми и сожительницей. Кроме того, издание пишет, что в характеристике отмечают «узкий кругозор и любовь к телепередачам».

В документе говорится и о других качествах подозреваемого в убийстве детей. Отмечается, что он опрятен, казенное имущество не портил, выполнял программу психологической коррекции личности.

За все время, что Пестриков провел в колонии, у него было шесть нарушений, мужчина принимал участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. А круг его общения в основном составлял из заключенных, «ведущих приспособленческий образ жизни».

Пестриков полностью признал тогда вину и раскаялся в содеянном, сказано в документе.

Издание пишет, что, со слов знакомых семьи подозреваемого, Пестриков сильно пил и издевался над женой и детьми, но при этом пытался создать образ «невинной овечки».

Что произошло в Киселевске?

Напомним, как ранее сообщал «Толк», в городе Киселевске Кемеровской области нашли тела двух пропавших ранее десятилетних девочек. Подозреваемый в убийстве задержан и сознался в преступлении – изнасиловании и убийстве школьниц. Мужчина показал, куда спрятал тела погибших.

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