Горняк22: Грузовик с углем опрокинулся на алтайской трассе – водитель погиб

ДТП Фото: МВД по Республике Алтай

На место прибыли спасатели с ближайшей пожарной части. Они залили водой машину и уголь, чтобы не допустить возгорания

Поздно вечером 7 сентября в районе села Камлак в Шебалинском районе Республики Алтай произошло ДТП – опрокинулся грузовик с углем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Известно, что 42-летний водитель не справился с управлением и большегруз опрокинулся на бок. В результате ДТП водитель погиб, 36-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Прибывшие на место пожарные отключили аккумулятор, слили топливо и залили водой автомобиль, чтобы избежать возгорания.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что легковушка слетела ночью с алтайской трассы. В результате ДТП погиб водитель.

ТОЛК