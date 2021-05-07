Горняк22: Вы на коне! Гороскоп с 8 по 14 мая 2021 года

«Алтайская правда» публикует авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака. Также даны рекомендации на период с 8 по 14 мая 2021 года.

ОВЕН

Вы немного взбудоражены и нетерпеливы, что может создавать нервозную обстановку в доме. Озаботьтесь профилактикой в работе электроприборов, поменяйте при необходимости выключатели и розетки. Будьте спокойны и размеренны, желательно учиться договариваться с прекрасной половиной человечества.

ТЕЛЕЦ

Может напасть чрезмерное желание сделать все по-своему. Будьте благоразумны, разрушать всегда легче, чем строить. Загрузите себя повседневной работой и выпустите пар. Сейчас вы требуете от окружающих больше, чем они могут вам дать. Следует быть терпимее.

БЛИЗНЕЦЫ

Ожидается приподнятое настроение и желание пообщаться по душам, оказать помощь близким. Сейчас вы на коне, хорошо пойдет воплощение долговременных проектов, исполнение ранее задуманного. От мужчин можно получить хорошую поддержку.

РАК

Направьте свою энергию на реализацию новых начинаний в жизни и в работе. Вы смелы, даже дерзки, а сейчас это как раз то, что требуется для успеха. Побольше неожиданных решений, креативности, новаторства. Жизнь предоставляет возможности, а как вы ими воспользуетесь, вопрос открытый.

ЛЕВ

Впереди намечается большое строительство. Вы порываетесь побыстрее закатать рукава и взяться за дело. Но еще не время. Многое предстоит обдумать и подготовить.

ДЕВА

Вероятны финансовые неурядицы, невезение, потери. Совсем скоро это закончится, и минус перейдет в плюс. Ну а пока от вас требуются только вложения – времени, денег и сил. Трудитесь и терпите, спокойствие и выдержка работают на будущее.

ВЕСЫ

На вас навалется много срочных мелких дел. Могут появиться дополнительные затраты, например, вы будете много передвигаться, а это расходы на такси либо на бензин…

СКОРПИОН

Удачное время для завершения затянувшихся дел, отношений, сейчас тот самый момент, когда можно поставить точку. Уйти с надоевшей работы, можно даже громко хлопнув дверью. Такие перемены не наступают внезапно, ситуация давно вызревала, и наконец это случилось.

СТРЕЛЕЦ

Ощущение нехватки ресурсов и жизненных сил. Возможны даже досадные потери небольших денежных сумм. Идет период выхода из затянувшейся черной полосы. Судьба медленно, но верно набирает разбег. Помогите ей в этом.

КОЗЕРОГ

Финансовые блага приходят и уходят, не задерживаясь в ваших руках. Время платить по счетам, отдавать накопившиеся долги, чистить пространство от ненужного и уже отжившего. Это нелегкая неделя, труд и обязанности никто не отменял, но тем не менее сегодня вы в фаворе у судьбы и удачливы.

ВОДОЛЕЙ

Озаботьтесь техникой безопасности: стоит проверить все работающие электроприборы и провода. У вас сейчас возможны крайности: либо много работы и совершенно нет времени, либо располагаете временем, но нет работы. Положитесь на судьбу: делайте, что можете и пусть будет, что будет.

РЫБЫ

Осторожнее на дорогах, по возможности реже садитесь за руль. В случае нынешних разногласий с родственниками вина целиком и полностью лежит на вас. Если прислушаетесь к голосу своего сердца и остановитесь, отношения можно исправить.

Нина СТРЕЛЬЦОВА.

Алтайская правда