Горняк22: Глава СКР будет лично контролировать дело о поджоге подростка сверстниками

Александр Бастрыкин Фото: vk.com/alexander_bastrikin

Глава федерального ведомства пообещал лично проследить за тем, как продвигается расследование дела о поджоге подростка

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от региональных следователей доложить ему о расследовании дела о поджоге подростка сверстниками, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 5 сентября 2021 года в Горняке 14-летний подросток находился во дворе дома с друзьями. Один из них из шалости облил одежду товарища бензином и поджёг зажигалку рядом с ним.

В результате произошедшего, потерпевший получил 50% ожога тела и был доставлен в больницу. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

ТОЛК