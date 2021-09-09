Горняк22: В Барнауле задержали бездомного, заподозрив его в убийстве пенсионера

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности ввиду отсутствия следов, подозреваемого нашли и задержали

В Барнауле задержали 51-летнего бездомного мужчину, которого заподозрили в убийстве пенсионера, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Утром 5 сентября в доме на улице Восточной в Железнодорожном районе Барнаула нашли тело 67-летнего мужчины с признаками насилия. Следователи возбудили дело по статье «Убийство».

По версии следствия, подозреваемый расписал спиртное в доме погибшего. Во время ссоры мужчина ранил ножом пенсионера, от чего тот скончался на месте.

Сейчас злоумышленнику предъявили обвинение и заключили под стражу. Следователи выясняют подробности случившегося. Расследование уголовного дела продолжатся.

Напомним, труп мужчины нашли в квартире дома по адресу: улица Восточная, 100б. На теле погибшего обнаружены признаки насильственной смерти. Предположительно, неизвестный нанес ему ножевое ранение, от которого потерпевший скончался.

ТОЛК