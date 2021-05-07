Горняк22: Благоустройство первых объектов 2021 года по нацпроекту начали в Алтайском крае

В Алтайском крае приступили к благоустройству первых объектов 2021 года по нацпроекту «Жилье и городская среда». Работы начались на 18 дворовых и 19 общественных территориях в Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске, а также других городах и селах.

Сейчас подрядчики выполняют демонтаж старых архитектурных форм и покрытий.

Всего в этом году обновят 175 объектов в 42 территориях. Общая стоимость работ оценивается в 688 млн рублей.

Как сообщает Минстрой региона, самыми масштабными работами по нацпроекту является благоустройство общественных пространств в городах и сельских поселениях. Всего в этом году их насчитывается 55.

Фото предоставлено министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

Алтайская правда