Горняк22: Россияне собрали деньги для отца, которого осудят за убийство педофила
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Жители поселка буквально за два дня собрали нужную сумму денег на адвоката мужчине, которого подозревают в убийстве педофила
Жители поселка Прибрежный Самарской области собрали средства на оплату услуг адвоката мужчине, которого подозревают в убийстве педофила, сообщает Рен.ТВ.
По словам подозреваемого, деньги собирали совершенного незнакомые ему люди, как только стало известно, что его задержали. Всего за пару дней удалось собрать нужную сумму.
Отец подозреваемого не исключает, что его сына могут оправдать. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.
Предварительно известно, что местный житель узнал, что его друг совращает его девятилетнюю дочь. При этом это был не единичный случай. После этого тело предполагаемого педофила нашли в лесу с ножевым ранением. Отца девочки сразу задержали. Он рассказал, что избил друга и поставил его перед выбором – тюрьма или суицид. Тот якобы выбрал второе.
Напомним, 2 сентября в Самаре нашли тело 32-летнего мужчины, которого подозревали в растлении малолетних девочек. По предварительным данным, мужчину зарезали.
По данным следствия, с 2016 по 2021 год в поселке Прибрежном подозреваемый совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. При этом свои действия мужчина снимал на телефон.
Предварительно известно, что на одном из видео насильника опознал его приятель и обратился в полицию. Однако тому удалось сбежать от полиции.
Горняк22: В Барнауле задержали бездомного, заподозрив его в убийстве пенсионера
Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ
Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности ввиду отсутствия следов, подозреваемого нашли и задержали
В Барнауле задержали 51-летнего бездомного мужчину, которого заподозрили в убийстве пенсионера, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Утром 5 сентября в доме на улице Восточной в Железнодорожном районе Барнаула нашли тело 67-летнего мужчины с признаками насилия. Следователи возбудили дело по статье «Убийство».
По версии следствия, подозреваемый расписал спиртное в доме погибшего. Во время ссоры мужчина ранил ножом пенсионера, от чего тот скончался на месте.
Сейчас злоумышленнику предъявили обвинение и заключили под стражу. Следователи выясняют подробности случившегося. Расследование уголовного дела продолжатся.
Напомним, труп мужчины нашли в квартире дома по адресу: улица Восточная, 100б. На теле погибшего обнаружены признаки насильственной смерти. Предположительно, неизвестный нанес ему ножевое ранение, от которого потерпевший скончался.