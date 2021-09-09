Горняк22: Россияне собрали деньги для отца, которого осудят за убийство педофила

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Жители поселка буквально за два дня собрали нужную сумму денег на адвоката мужчине, которого подозревают в убийстве педофила

Жители поселка Прибрежный Самарской области собрали средства на оплату услуг адвоката мужчине, которого подозревают в убийстве педофила, сообщает Рен.ТВ.

По словам подозреваемого, деньги собирали совершенного незнакомые ему люди, как только стало известно, что его задержали. Всего за пару дней удалось собрать нужную сумму.

Отец подозреваемого не исключает, что его сына могут оправдать. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

Предварительно известно, что местный житель узнал, что его друг совращает его девятилетнюю дочь. При этом это был не единичный случай. После этого тело предполагаемого педофила нашли в лесу с ножевым ранением. Отца девочки сразу задержали. Он рассказал, что избил друга и поставил его перед выбором – тюрьма или суицид. Тот якобы выбрал второе.

Напомним, 2 сентября в Самаре нашли тело 32-летнего мужчины, которого подозревали в растлении малолетних девочек. По предварительным данным, мужчину зарезали.

По данным следствия, с 2016 по 2021 год в поселке Прибрежном подозреваемый совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. При этом свои действия мужчина снимал на телефон.

Предварительно известно, что на одном из видео насильника опознал его приятель и обратился в полицию. Однако тому удалось сбежать от полиции.

ТОЛК