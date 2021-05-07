Горняк22: Александр Романенко поздравил с Днем Победы барнаульских ветеранов

В Алтайском крае проходит акция «Спасибо ветерану». В ее рамках «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» посещают ветеранов на дому и поздравляют с праздником.

Накануне секретарь регионального отделения «Единой России», председатель АКЗС Александр Романенко вместе с краевым руководителем движения «Волонтеры Победы» Алиной Горловой посетили Николая Константиновича Вытоптова и Льва Викторовича Малиновского.

Лев Викторович свое 18-летие встретил под Ленинградом солдатом зенитных войск в 1943 году. После войны работал переводчиком, преподавал историю и страноведение в Барнаульском педагогическом институте.

Николая Константиновича призвали в Красную армию в 1944 году. Он служил в подразделениях легендарного управления военной контрразведки Смерш.

«Низкий Вам поклон за вклад в освобождение нашей страны и всего мира от фашизма. Пусть память о прожитом в те далекие годы приносит только светлые воспоминания и гордость за пройденный путь» — сказал Александр Романенко.

Также в рамках акции поздравил ветерана Зою Ивановну Комягину руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия», председатель комитета АКЗС по законности и правопорядку Денис Голобородько. Зою Ивановну призвали 18-летней девушкой на фронт в январе 1943 года, и в своём батальоне она была лучшей по стрельбе.

Акция «Спасибо ветерану» проводится ежегодно в канун 9 мая и в Новый год. В 2021 году все проживающие в крае ветераны, а это более чем 420 человек, получит подарочные наборы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «ЕР».

Алтайская правда