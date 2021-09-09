Горняк22: В Барнауле не готовы «одномоментно» отремонтировать все ливневки в городе

Дождь. Ливень. Потоп Фото: Виталий Барабаш

Ливневая канализация не справляется с сильными дождями: за считаные минуты город утопает в воде. В связи с этим в администрации заговорили о ремонте

В мэрии Барнаула пообещали начать ремонт ливневой канализации весной 2022 года, сообщает пресс-центр администрации города. Об этом шла речь на совещании 7 сентября.

Так, по словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, в городе регулярно проводится очистка ливневки и колодцев, а также их ремонт.

Наиболее острая проблема наблюдается на пересечении улиц Попова, Малахова с Павловским трактом, пересечении улицы Молодежной с переулком Ядринцева и проспектом Красноармейским, на Змеиногорском тракте в районе дома №104п, на улице Власихинской, улице Челюскинцев и др. Чтобы ее решить, необходимо капитальное строительство городской сети ливневой канализации. Однако выполнить одномоментно такие работы невозможно.

Мэр города Вячеслав Франк поручил разработать план по ремонту сети ливневой канализации, чтобы начать его как можно раньше.

«Понимая всю важность вопроса, после расчета необходимой стоимости таких работ из бюджета города будут выделены дополнительные средства на эти цели, чтобы уже весной следующего года приступить к реализации наших планов», – подчеркнул он.

Также Франк потребовал изучить состояние действующей ливневой канализации и ее пропускной способности, а также решить вопрос закупки обслуживающей техники.

Напомним, в конце августа ливни затопили полгорода за считаные минуты. Ливневые канализации с такой нагрузкой не справились. За 40 минут городские улицы ушли под воду. Горожане утопали в воде, а владельцы кафе и ресторанов понесли ущерб.

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