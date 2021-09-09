Горняк22: Вечный огонь погаснет на аллее проспекта Ленина в Барнауле

Вечный огонь Фото: dmitriytravel.ru

В городской администрации рассказали, что беспокоиться не о чем – эта мера временная и вскоре Вечный огонь вновь зажгут

В Барнауле временно погаснет Вечный огонь у памятника «Могилы партизан и подпольщиков, погибших в 1920-1921 гг.», который находится на аллее на проспекте Ленина. Подачу газа к нему отключат только на двое суток, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, Вечный огонь на центральной аллее проспекта Ленина погаснет с 8 утра 15 сентября до 8 утра 17 сентября.

Эта мера связана с проведением ремонтных работ, которые пройдут на магистральном газопроводе «Новосибирск-Барнаул», а также газораспределительных сетях.

Ранее этот же Вечный огонь также временно прекращал работу в начале лета-2021.

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