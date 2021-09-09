Горняк22: Назначен врио главы МЧС после гибели министра Зиничева

Александр Чуприян Фото: mchs.gov.ru

Соболезнования в связи с гибелью высокопоставленного чиновника уже выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин

Временно исполняющим обязанности главы МЧС России после гибели Евгения Зиничева будет его первый заместитель, генерал-полковник внутренней службы, 63-летний Александр Чуприян, сообщает РИА Новости.

Чуприян родился в 1958 году в городе Ухта Коми АССР. В 1989 году он окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. Имеет спецальность инженера противопожарной техники и безопасности, является кандидатом технических наук.

Долгое время работал в пожарной части. Затем служил в Управлении государственной противопожарной службы ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Работал начальником ГУ государственной противопожарной службы МЧС России. На должность первого замминистра МЧС России назначен в 2018 году.

Напомним, 8 сентября 55-летний глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске. По официальной информации сайта МЧС РФ, министр погиб, спасая человека.

«Он был Настоящим Человеком с большой буквы. Истинный Русский офицер, беззаветно и с самопожертвованием отдавший служению Отечеству все свои знания, умения, опыт и наконец – жизнь», – говорится в сообщении.

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