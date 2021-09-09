Горняк22: В Алтайском крае за три дня умерли 78 заболевших коронавирусом

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Несмотря на то что в последние дни в регионе наблюдается небольшое снижение ежесуточного числа заболевших коронавирусом, ковид-смертность меньше не становится

238 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Всего на 8 сентября заболели 72 367 человек, в том числе 5 128 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

27 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 25 – от ковида. За все время с начала пандемии скончался 4 901 житель региона.

527 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 207 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в госпиталях региона с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся 2 655 пациентов. Еще у 335 больных COVID-19 не выявили, но люди находятся в больницах с пневмониями, схожими с ковидными.

207 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 55 543 пациента.

Всего в крае развернуто 4 019 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 1 029 мест.

На утро 8 сентября в Алтайском крае прививаются 646,3 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 63,

Рубцовск – 17,

Бийск – 16,

Новоалтайск – 12,

Заринск и Славгород – по 11,

Третьяковский район – 7,

Камень-на-Оби, Михайловский и Троицкий районы – по 6,

Алейск, Змеиногорский, Зональный, Первомайский и Усть-Калманский район – по 5,

Белакуриха, Бийский и Шипуновский районы – по 4,

Егорьевский, Залесовский, Курьинский, Тюменцевский, Угловский, Хабарский и Целинный районы – по 3,

Ельцовский, Ключевской, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Кулундинский, Тальменский, Чарышский и Шелаболихинский районы – по 2,

Алтайский, Заринский, Калманский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский и Солтонский районы – по 1.

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