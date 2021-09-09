Горняк22: Всем воздушный поцелуй: Лавров стал героем популярного в Сети флешмоба

Сергей Лавров Фото: https://g1.nh.ee

Теперь абсолютно каждый пользователь Сети сможет получить привет и воздушный поцелуй от министра иностранных дел России

Глава МИД России Сергей Лавров стал героем популярного флешмоба «ПомахалМне», который проходит во всех социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

В чем суть флешмоба «ПомахалМне»

Суть флешмоба заключается в том, чтобы взять старый ролик с участием Сергея Лаврова, на котором он машет рукой или посылает воздушный поцелуй. Важно склеить это видео со своим и выложить его в социальный сети с хештегом «#ПомахалМне».

С чего начался флешмоб «ПомахалМне»

За основу флешмоба взяли видео с саммита БРИКС 2015 года. На этом отрывке улыбающийся Сергей Лавров выглядывает кого-то из знакомых, а после посылает воздушный поцелуй.

Представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что жест министра предназначался южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане, которая занимала пост министра иностранных дел ЮАР.

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