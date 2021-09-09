Горняк22: Жителей Алтайского края предупредили о ночных заморозках

Заморозки. Погода Фото: pixabay.com

Бабье лето с нетипичной для сентября жарой до +30 градусов и выше заканчивается. Впереди – похолодание и минусовые температуры по ночам

Огородникам Алтайского края пора убирать урожай – синоптики прогнозируют наступление заморозков на почве уже в ближайшие дни.

Так, к пятнице, 10 сентября, температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, местами в предгорьях ударят заморозки до 0…–2 градусов. Соответствующий штормпрогноз опубликовал региональный ЦГМС.

Напомним, что 8 сентября – последний теплый день в Алтайском крае перед наступающим похолоданием. Уже в ночь на четверг, 9 сентября, температура в регионе опустится до +4…+9 градусов, пройдут дожди, в предгорных районах вероятны сильные дожди. В Барнауле во второй половине ночи также вероятны осадки. Днем по краю до +13…+18, в краевом центре около +16 градусов.

В последующие дни характер погоды существенно не изменится: столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов, местами возможны дожди.

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