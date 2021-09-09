Горняк22: День дизайнера-графика 2021: история праздника и красивые поздравления

Дизайнер. Компьютер Фото: pixabay.com

9 сентября свой профессиональный праздник отмечают все графические дизайнеры стран СНГ. «Толк» сделал подборку самых красивых поздравлений в стихах, прозе и смс

История Дня дизайнера-графика

День дизайнера-графика начали отмечать в 2005 году в честь 50-летия Владимира Чайки, известного дизайнера-графика. Его работы много раз признавали лучшими на фестивалях в разных странах. Чайка стал первым дизайнером-графиком, удостоившимся Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Об этом сообщает портал calend.ru.

Поздравления с Днем дизайнера-графика в стихах

Желаем музы, вдохновения

Для креативных планов и идей,

Чтоб мастерских преображений

Свершалось больше каждый день! Почаще радуйте талантом

Друзей, родных и целый мир.

И пусть все творческие гранты

Выходят на дизайнерский Ваш пирс!

Дизайнер ты, источник креатива,

Графикой ты увлекаешься давно.

Пусть тебе хватает позитива,

Пусть успех приходит, как в кино.

С праздником тебя я поздравляю,

С этим важным и прекрасным днем.

Небо ясного всегда тебе желаю,

Пусть несет лишь творческий подъем!

В праздник твой, дизайнер-график,

Пожелаю денег реки,

И чтоб на успехи трафик

Не закончился вовеки! Креативные идеи

Каждый час пусть посещают,

В днях, наполненных весельем,

Твой задор не иссякает!

Поздравления с Днем дизайнера-графика в прозе

Букет. Цветы Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Поздравляю с Днём дизайнера-графика. Желаю массу идей и креатива, такой работы, чтоб аж дух захватывало, такой жизни, чтоб каждая минута её проживалась в удовольствие и в радость! Ярких красок для счастья души и уникальных проектов для успешного творчества.

Создавая что-то новое — создаешь чудо. Дизайнеры-графики делают это каждый день. Всегда небольшое волшебство, повседневное и почти незаметное. Желаем всем, кто работает в этой профессии, быть незаменимыми и ценными. Пусть как раз ваше чудо заметят. С профессиональным праздником вас.

Поздравляю с Днём дизайнера-графика и хочу пожелать чудесных персонажей, невероятных историй, потрясающих пейзажей и прекрасных идей твоей фантазии. Пусть всё великолепное в твоей голове воплощается в реальность с помощью великого мастерства твоих рук.

Поздравления с Днем дизайнера-графика в смс

Графиков-дизайнеров

Поздравляю я.

Будет креативною

Пусть всегда стезя.

Дизайнер. Компьютер Фото: pixabay.com

В праздник твой, дизайнер-график,

Пожелаю денег реки,

И чтоб на успехи трафик

Не закончился вовеки!

Вам четких линий простота

Милей всего, как лучший друг,

Пускай и дальше красота

Выходит из-под ваших рук.

Источник

ТОЛК