Горняк22: Главный синоптик России прогнозирует сложный паводок в Алтайском крае

В Алтайском крае прогнозируется сложная ситуация с половодьем. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На реках Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей наиболее сложная ситуация, обусловленная половодьем. На притоках Оби и самой Оби ситуация проблемная», – заявил он агентству «ТАСС».

Вода, по его словам, может подниматься до опасных отметок. Не исключено, что подтопит прибрежные территории. Сейчас на Оби наблюдается вторая фаза половодья, связанная с активным таянием снега в горах.

Прогноз погоды

Алтайская правда