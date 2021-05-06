Горняк22: Google, Facebook и Twitter могут «попасть» на 46 млн рублей штрафа

Роскомнадзор передал в суд 16 административных протоколов в отношении Google (5), Facebook (5) и Twitter (6). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в 422-м мировом судебном участке Москвы.

По каждому протоколу компании-нарушителю грозит штраф до 4 млн рублей. Им вменяется неудаление запрещенной информации. Напомним, что месяц тому назад суд уже оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить обращенные к несовершеннолетним призывы участвовать в незаконных акциях. По той же причине на 2,6 млн рублей был оштрафован TikTok.

Роскомнадзор отмечает, что в январе и феврале в соцсетях выявлено более 2,5 тысяч подобных материалов.

Алтайская правда