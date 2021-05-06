Горняк22: Австралийские фермеры просят Путина помочь переехать в Алтайский край

Семья из Австралии записала видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они просят помочь с получением российского гражданства. Их цель – переехать в Алтайский край и создать там свою ферму. Ролик записала младшая дочь фермерской семьи Сабрина.

В семье Хэйров шесть человек – родители и четверо взрослых детей. Они изучают русский в языковой школе Новосибирска. Австралийцы решили построить на Алтае ферму и выпускать экологически чистые продукты.

До распространения коронавируса родители уехали в родную страну, чтобы распродать оставшееся имущество, но во время пандемии Россия закрыла границы, поэтому они не могут вернуться. У детей, тем временем, заканчивается срок действия виз.

Девушка просит всех, кто посмотрел видео, распространять его по Сети, чтобы как можно больше людей узнали о проблеме этой семьи. По данным на 5 мая, ролик видели более 130 тыс. пользователей. Но видел ли его президент, неизвестно.

Алтайская правда