Горняк22: Путин наградил троих сотрудников алтайского Роспотребнадзора
Трое сотрудников Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю награждены указом президента РФ Владимира Путина.
Главный специалист-эксперт территориального отдела в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Ольга Самойлова и главный специалист-эксперт отдела краевого управления Людмила Шарабанова удостоены медали Луки Крымского.
Начальник отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Ольга Егорова отмечена орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса.
В 1923 году отец Валентин (Войно-Ясенецкий) принял монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа. В этом сане за исповедание православной веры прошел лагеря, участвовал в Великой Отечественной войне, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1946 году возведен в сан архиепископа, награжден правом ношения бриллиантового креста на клобуке. За выдающиеся научные труды «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при огнестрельных ранениях крупных суставов» был награжден Сталинской премией I степени. Практически до последних дней святитель Лука сочетал епископское служение с хирургической практикой. В 1995 году он был причислен к лику святых Украинской Православной Церкви, в 1999 году – к лику святых Красноярской епархии. В 2000 году – к лику святых Русской Православной Церкви. Николай Иванович Пирогов (13 [25] ноября 1810, Москва — 23 ноября [5 декабря] 1881, с. Вишня (ныне — в черте Винницы), Подольская губерния) — русский хирург и учёный-анатом, естествоиспытатель и педагог, профессор, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии. Тайный советник.
Фото: Максим Стрелковский