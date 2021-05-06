Горняк22: Путин наградил троих сотрудников алтайского Роспотребнадзора

Трое сотрудников Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю награждены указом президента РФ Владимира Путина.

Главный специалист-эксперт территориального отдела в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Ольга Самойлова и главный специалист-эксперт отдела краевого управления Людмила Шарабанова удостоены медали Луки Крымского.

Начальник отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Ольга Егорова отмечена орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса.

В 1923 го­ду отец Ва­лен­тин (Вой­но-Ясе­нец­кий) при­нял мо­на­ше­ский по­стриг с име­нем Лу­ка и был ру­ко­по­ло­жен во епи­ско­па. В этом сане за ис­по­ве­да­ние пра­во­слав­ной ве­ры про­шел ла­ге­ря, участвовал в Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной войне, награжден медалью «За доб­лест­ный труд в Ве­ли­кой Оте­че­ствен­ной войне 1941–1945 гг.». В 1946 го­ду воз­ве­ден в сан ар­хи­епи­ско­па, на­граж­ден пра­вом но­ше­ния брил­ли­ан­то­во­го кре­ста на кло­бу­ке. За вы­да­ю­щи­е­ся на­уч­ные тру­ды «Очер­ки гной­ной хи­рур­гии» и «Позд­ние ре­зек­ции при ог­не­стрель­ных ра­не­ни­ях круп­ных су­ста­вов» был на­граж­ден Ста­лин­ской пре­ми­ей I сте­пе­ни. Прак­ти­че­ски до по­след­них дней свя­ти­тель Лу­ка со­че­тал епи­скоп­ское слу­же­ние с хи­рур­ги­че­ской прак­ти­кой. В 1995 го­ду он был при­чис­лен к ли­ку свя­тых Укра­ин­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви, в 1999 го­ду – к ли­ку свя­тых Крас­но­яр­ской епар­хии. В 2000 го­ду – к ли­ку свя­тых Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви. Николай Иванович Пирогов (13 [25] ноября 1810, Москва — 23 ноября [5 декабря] 1881, с. Вишня (ныне — в черте Винницы), Подольская губерния) — русский хирург и учёный-анатом, естествоиспытатель и педагог, профессор, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии. Тайный советник.

Фото: Максим Стрелковский

Алтайская правда