Горняк22: Валун из Горного Алтая продают за 5 млн рублей

Что только не продают жители Алтайского края на сайте бесплатных объявлений. И нолики к цене приписывать не стесняются. К примеру, бийчанин пытается реализовать валун из Горного за 5 млн рублей.

«Эксклюзивная копия воина из Горного Алтая! – говорится в описании. – Охраняет жильё от злых духов, демонов и прочих напастей! Длина: 80 см. Вес: 40-50 кг».

На фото запечатлен крупный удлиненный камень, на котором выдолблены глаза, брови, нос, рот и даже усы. Автор объявления Сергей рассказал «Алтайской правде», что сам булыжник, конечно, древний, но рисунок на нем мужчина сделал сам.

«В 2012 году я посетил Горно-Алтайский национальный музей, – вспомнил он. – Меня очень впечатлили каменные воины. Появилось желание поставить такого исполина на своём огороде. На следующий год мы с товарищем отправились на поиски похожего камня. Нашли данный валун на берегу реки в районе села Усть-Кокса. Самое сложное было погрузить его в машину, не повредив багажник. Рельеф сделали уже дома».

Цену в 5 млн бийчанин объясняет просто – желанием немедленно разбогатеть. Но приобретать истукан что-то никто не торопиться. Вопросами об этом товаре мужчину осыпали «с ног до головы», а до покупки дело не доходит.

Фото: Авито

Новости Бийска

Алтайская правда