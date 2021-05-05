Горняк22: Барнаульцы жалуются на дорогую жару в квартирах

Жители Барнаула жалуются на излишне высокую температуру в квартирах. Многим приходится открывать форточки на проветривание, а потом оплачивать высокие счета за тепло.

При этом в Алтайском крае уже установилась теплая погода. В ближайшие дни в регионе ожидается до + 30 градусов. А завершится текущий отопительный сезон в Барнауле лишь 11 мая.

В 2020 году отопление отключили досрочно – 28 апреля. Это было обусловлено приходом теплой погоды и жалобами жителей на жару в квартирах.

Напомним, что решение об окончании отопительного сезона принимается администрацией города. Основанием для отключения отопления служит установление среднесуточной температуры наружного воздуха на уровне от +8 градусов и выше на протяжении больше пяти дней.

Просто «убавить» отопление во всем городе не получится из-за особенностей системы теплоснабжения Барнаула. Дело в том, что вода из тепловых сетей, помимо отопления, используется как греющая среда для подготовки горячей воды, которая течет из крана. А для этого нужно, чтобы теплоноситель имел температуру не ниже +70 градусов, иначе пострадает качество горячей воды.

Жители могут отключать отопление в своих домах в заявительном порядке. Необходимо направить письменное заявление в адрес энергетиков. Для этого тоже нужна письменная заявка УК и протокол либо решение совета дома о досрочном окончании отопительного сезона.

Барнаул

Алтайская правда