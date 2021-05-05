Горняк22: Житель Алтая продает монету с Гагариным за 300 тыс. рублей

Неизвестный продавец из Бийского района Алтайского края продает двухрублевую монету с изображением Юрия Гагарина за 300 тыс. рублей.

На сайте «Авито» появилось объявление о «монете, приносящей удачу». Это юбилейный экземпляр, выпуск которого в 2001 году был посвящен 40-летию полета человека в космос.

В тот год большинство двухрублевых монет были именно такими. Гораздо более редкой считаются обычные 2 рубля 2001 года – без Гагарина. Именно они интересны для нумизматов, ведь известно всего несколько таких экземпляров. Их стоимость оценивается сейчас в 100–150 тыс. рублей, по данным сайта «Монеты России».

Монеты с Гагариным стоят от 50 до 100 рублей. Правда, и здесь есть исключения. Если на экземпляре нет знака монетного двора, его стоимость может вырасти до 20 тыс. рублей.

Чем объясняется цена, которую установил житель Бийского района, неясно. Возможно, всё дело в удаче, которую, по утверждению продавца, приносят эти два рубля.

Фото: Авито

Бийский район

Алтайская правда