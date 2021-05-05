Горняк22: Бийчанин продает череп древнего бизона за 150 тыс. рублей

Житель Бийска продает, как он утверждает, окаменелый череп древнего бизона. За него он хочет получить 150 тыс. рублей.

Этот экземпляр, похоже, отлично сохранился. Автор пишет, что размах рогов составляет примерно 130 см. Сколько лет этой древности, в объявлении не указано. И нам узнать пока не удалось.

Вообще череп бизона может весить 15-30 кг. В длину может составлять примерно 75 см, в ширину – 40. Встречаются экземпляры больше и меньше.

Стоимость таких находок может быть разной. Года три назад барнаулец продавал рога и череп бизона, которым, по его утверждению, 300 тыс. лет. В том объявлении цена была 70 тыс. рублей.

Сейчас еще один житель Бийска пытается продать на Авито череп доисторического буйвола за 10 тыс. рублей. Предлагают в этом городе и окаменелую кость мамонта за 1500 рублей.

Новости Бийска

Алтайская правда