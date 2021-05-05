Горняк22: Ущерб Горно-Алтайску от паводка оценен в 70 млн рублей

Ущерб, нанесенный домовладениям Горно-Алтайска в результате резкого подъема уровня воды в реках предварительно оценен в 70 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

В управлении добавили, что цифра еще уточняется. На 3 мая муниципальными комиссиями обследовано 161 домовладение Горно-Алтайска, 71 – Чойского района и 22 – Турочакского. Сумма ущерба двум последним населенным пунктам не называется. Обследование ведется с целью организации выплат жителям, пострадавшим от паводка.

Также в республиканской столице пострадало два автомобильных моста, движение по ним ограничено. Всего за время паводка в республике было подтоплено 108 приусадебных участков и расположенные на них жилые дома, с населением 277 человек. На 3 мая подтоплений не зафиксировано.

Алтайская правда