Горняк22: Медико-социальная экспертиза: «упрощёнка» продлена

В пик коронавирусной инфекции читатели «АП» жаловались на то, что серьезно затягивалось оформление инвалидности. О работе службы медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю в период эпидемии журналистам рассказал и. о. руководителя – главного эксперта Александр Колядо.

Спикер подтвердил – да, так сказалась неблагоприятная эпидситуация, отсюда и недовольство людей сроками оформления инвалидности.

– Мы должны понимать, что речь идет о более длительной процедуре заполнения направлений на МСЭ в медицинских организациях в связи с их загруженностью в период пандемии, – уточнил Александр Колядо. – Что касается длительности экспертизы, то законодатель установил максимальный срок проведения освидетельствования гражданина до 30 календарных дней. На практике же решения выносятся гораздо раньше, в ближайшие дни после поступления направления. И лишь в отдельных случаях, когда для вынесения объективного и качественного решения необходимо получить дополнительную информацию о состоянии здоровья гражданина, период может быть увеличен. В частности, нередко возникают затруднения при освидетельствовании тех, кто нуждается в технических средствах реабилитации.

Сокращает время

Сегодня большая часть направлений на экспертизу медицинские организации подают в бюро МСЭ в электронном виде (по уровню цифровизации краевая служба одна из лучших в России), это серьезно сокращает время оформления инвалидности.

В период эпидемии больным людям не нужно лично посещать бюро МСЭ – направления передают медорганизации без участия граждан, о проведении экспертизы их оповещают по телефону, а все документы по решению – это может быть письменное разъяснение, программа реабилитации, справка о группе инвалидности или степени утраты профессиональной трудоспособности – направляются им почтой на дом.

В целом люди, воспользовавшиеся такой системой, отмечают ее удобство. А для тех, кто недоволен или не доверяет дистанционной форме, существует проверенный способ освидетельствования – очный. Но сейчас оно проводится лишь при обжаловании в Главном бюро, с согласия гражданина.

Кого касается

Между тем «упрощенка» в случае признания человека инвалидом или установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний официально продлена до 1 октября 2021 года.

Эти правила касаются тех, кто направляется на освидетельствование впервые, имеет заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций систем организма, указанные в приложении к Правилам признания лица инвалидом, а также граждан, направляемых для разработки индивидуальной программы реабилитации (абилитации). Им не нужны повторные обследования, подтверждающие имеющиеся нарушения здоровья, если они проведены в течение 12 месяцев до оформления направления.

Важный момент. Правительство РФ изменило сроки инвалидности, устанавливаемой детям с сахарным диабетом, фенилкетонурией, злокачественными новообразованиями с удалением глаза, – теперь в таких случаях инвалидность устанавливается до 18 лет. Также расширены и конкретизированы действующие критерии установления инвалидности по онкологическим заболеваниям.

Алтайская правда