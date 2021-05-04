Горняк22: Выяснилось, что кофе может быть вредным для некоторых людей

Кофе пользуется заслуженной популярностью у россиян, и многие начинают утро с этого бодрящего напитка. Но выяснилось, он противопоказан людям с некоторыми заболеваниями.

По словам нутрициолога Марии Розановой, в лечебной диетологии не рекомендуется кофе при диабете, заболеваниях ЖКТ, а также инсулинорезистентности и пониженном давлении. Розанова добавила, что этот напиток плохо влияет на кожу и способствует набору лишнего веса, сообщают РИА Новости.

Наибольший вред наносит употребление таких популярных напитков, как латте и капучино. В них содержится сухое молоко, сливки и сахар, которые вызывают процесс брожения и убивает полезных микробов в кишечнике. В результате слабеет иммунитет, который начинает плохо бороться с вирусами и бактериями.

По словам специалиста, лучше выбирать напиток без добавок и сахара, например, американо.

Алтайская правда