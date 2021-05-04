Горняк22: Жители Рубцовска активнее всего выбирают объекты для благоустройства

Жители восьми городов Алтайского края участвуют в электронном голосовании за объекты благоустройства в 2022 году. В нем приняли участие уже свыше 14 тысяч человек.

Для онлайн-голосования представлено 90 территорий, из которых отберут 15. После объекты благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На 2 мая к голосованию присоединились 14 016 жителей Алтайского края. Активнее всего участвуют рубцовчане – они отдали 3349 голосов. В числе лидеров также Барнаул – 2351, Славгород – 1891 и Заринск- 1661.

Принять участие в голосовании могут жители края старше 14 лет. Свой голос можно оставить сайте 22.gorodsreda.ru до 30 мая.

Фото: 22.gorodsreda

Алтайская правда