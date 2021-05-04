Горняк22: В Бийске прошли рейды по соблюдению масочного режима
В Бийске прошли рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах. В них участвовали сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора, полиции и администрации города.
Рейды прошли на городском транспорте и крупных торговых объектах, где традиционно собирается много горожан.
Как отмечает Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, нарушений на городском транспорте не выявлено, водители и кондукторы выполняют все противоэпидемические мероприятия.
Однако во время посещения центрального рынка был составлен 1 протокол на продавца, который осуществлял продажу без средств индивидуальной защиты.
Фото: Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю
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