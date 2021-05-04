Горняк22: Стало известно, кто самый богатый человек в России

Самым богатым человеком в России стал владелец компании «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние насчитывает 32 млрд долларов.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), с начала 2021 года он потерял 622 млн долларов, при этом заработал чуть больше 2 млрд.

Вслед за ним в рейтинге стоит Владимир Лисин, основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината, с состоянием в 28,4 млрд. долларов. Председатель совета директор ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с 28,2 млрд долларов идет на третьем месте, сообщает Лента.ру.

Единственной женщиной в рейтинге стала гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние насчитывает 9,53 миллиарда.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры.

Алтайская правда