Горняк22: В Сети появились кадры с места, где нашли тела убитых в Киселёвске школьниц

Подозреваемый в убийстве школьниц Виктор Пестерников Фото: vk.com/id199549236

Задержанный по подозрению в убийстве двух девочек сначала заявил, что просто купил детям сладости и они те якобы пошли домой, но позже сознался в убийстве и показал, где спрятал тела

7 сентября около 13.00 по местному времени в кемеровском Киселёвске полиция задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух десятилетних школьниц. Ранее судимый 41-летний житель города Мыски уже сознался в преступлении и показал, где спрятал тела убитых им детей.

Телеканал «РЕН-ТВ» опубликовал кадры с места ЧП. На видео видно, как в траве и на кустах разбросана детская одежда. Рядом лежит мусор из упаковок от сладостей и пустая пластиковая бутылка из-под газировки. Кроме того, на земле есть следы от небольшого костра.

По предварительным данным, подозреваемый в двойном убийстве является Виктор Пестерников, который отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера.

По его словам, он купил девочкам в магазине семечки, сладости и газировку, затем предложил вместе сходить в лес покормить птиц. Городские камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, как они втроем идут в направлении безлюдного места. Именно в лесополосе позже нашли тела изнасилованных и убитых школьниц.

По данным телеграм-канала Mash, в полицию о пропаже дочери заявила поздно вечером 6 сентября мама одной из девочек. Сотни волонтеров и весь личный состав местной полиции искали детей. О том, что её дочь пропала, мать второй девочки узнала лишь утром 7 сентября. Женщину разбудили волонтеры, она была нетрезва.

Следователи продолжают следственные действия.

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