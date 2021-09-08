Горняк22: Еще одна компания намерена добиться банкротства «Барнаулкапстроя»

Дом на Павловском тракте, 291 Фото: Олег Укладов

По данным СМИ, девелопер задолжал фирме более 200 тысяч рублей за ремонт окон в проблемном доме на Павловском тракте, 291

Компания «Современные оконные технологии» выразила намерение обратиться в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании муниципального застройщика «Барнаулкапстрой» банкротом. Об этом сообщает портал «Федресурс».

По данным «Алтапресса», девелопер задолжал фирме более 200 тысяч рублей за ремонт окон в проблемном доме на Павловском тракте, 291.

Это требование о несостоятельности организации – уже не первое за последний год. Первые два дела ответчику удалось закрыть после погашения задолженности перед кредиторами.

Сейчас у «Барнаулкапстроя» два объекта-долгостроя – ЖК «Парковый» на Горе и ЖК «Клевер» на улице Советской Армии. На первом завершает работы в третьей блок-секции компания из ГК «Адалин» (сдача запланирована на сентябрь). Второй, по данным Государственной инспекции строительного и жилищного надзора, приостановлен с января текущего года, и о датах возобновления работ не сообщается.

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