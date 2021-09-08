Горняк22: Сибиряк разгромил топором ветклинику из-за смерти любимой собаки
Топор Фото: pixabay.com
Хозяин собаки сильно переживал уход любимого питомца. При этом ветеринары утверждают, что предупреждали мужчину о возможной скорой смерти животного из-за болезни
Полиция начала проверку после нападения мужчины с топором на ветеринарную клинику в Красноярске. Клиент клиники устроил погром после смерти любимой собаки, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 4 сентября в клинике «Бетховен». Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина разрубает висящий на стене ЖК-телевизор, затем с силой бьет топором о стойку администратора, а затем покидает клинику, бросив топор.
При этом посетитель кричал сотрудникам клиники, что они «не собаку убили, а друга убили».
По предварительным данным, постоянный клиент клиники оставил свою собаку на медицинские процедуры, но животное скончалось. О случившемся хозяину собаки рассказали по телефону, и тот пришел туда с топором.
Горняк22: У недовольной стоматологами жительницы Барнаула оказалась врожденная патология
Стоматолог Фото: pixabay.com
Женщина уверена, что проблемы со здоровьем у нее начались из-за некачественной работы стоматологов, которые ставили ей брекет-систему
У жительницы Барнаула Ольги Сухановой, которая пострадала от неграмотных действий стоматологов, оказалась врожденная аномалия – артериовенозная мальформация – это аномалия развития сосудов, сообщает НТВ.
По ее словам, врачи должны были учитывать этот диагноз и более скрупулезно подходить к ее лечению. Однако, по ее мнению, из-за непрофессиональной работы специалистов, у нее началось воспаление.
«Брекет-система сломала не только мне челюсть, она сломала мою жизнь – я потеряла мужа. Лучше бы я с ребенком все это время проводила», – сказала она.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании работе журналистов, совмещенным с насилием против них, после нападения директора стоматологической клиники в Барнауле на журналиста НТВ.
Когда в клинику пришли полицейские, чтобы привлечь нападавшего в качестве подозреваемого, сотрудники не пустили стражей порядка.
Горняк22: Еще одна компания намерена добиться банкротства «Барнаулкапстроя»
Дом на Павловском тракте, 291 Фото: Олег Укладов
По данным СМИ, девелопер задолжал фирме более 200 тысяч рублей за ремонт окон в проблемном доме на Павловском тракте, 291
Компания «Современные оконные технологии» выразила намерение обратиться в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании муниципального застройщика «Барнаулкапстрой» банкротом. Об этом сообщает портал «Федресурс».
По данным «Алтапресса», девелопер задолжал фирме более 200 тысяч рублей за ремонт окон в проблемном доме на Павловском тракте, 291.
Это требование о несостоятельности организации – уже не первое за последний год. Первые два дела ответчику удалось закрыть после погашения задолженности перед кредиторами.
Сейчас у «Барнаулкапстроя» два объекта-долгостроя – ЖК «Парковый» на Горе и ЖК «Клевер» на улице Советской Армии. На первом завершает работы в третьей блок-секции компания из ГК «Адалин» (сдача запланирована на сентябрь). Второй, по данным Государственной инспекции строительного и жилищного надзора, приостановлен с января текущего года, и о датах возобновления работ не сообщается.