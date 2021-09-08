Горняк22: В фильтр-боксах детских поликлиник Барнаула вводят предварительную запись

Детская поликлиника №14 Фото: Минздрав Алтайского края

В минздраве предупредили, что понадобится некоторое время на устранение возможных ошибок и корректировку нового механизма приема

Фильтр-боксы детских поликлиник Барнаула будут частично принимать пациентов по предварительной записи. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на сообщение минздрава региона.

В ведомстве пояснили, что это нужно для разгрузки кабинетов неотложной помощи и сокращения времени ожидания приема.

С 7 сентября на приём в фильтр-боксе с ребенком можно будет попасть двумя способами:

с 8.00 до 12.00 – по живой очереди

с 12.30 до 17.00 – по предварительной записи

Уточняется, что талоны можно взять с утра через портал Госуслуг, кол-центр или регистратуру поликлиник.

«В новом режиме фильтр сегодня работает первый день. Нам понадобится некоторое время на устранение возможных ошибок, корректирование механизма приема. Какие-то сложности будем решать в индивидуальном порядке», – заверили в минздраве.

Ранее барнаульские родители пожаловались на долгое время ожидания приема в некоторых медучреждениях. В минздраве это объяснили ростом заболеваемости ОРВИ с началом учебного года.

ТОЛК