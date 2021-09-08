Горняк22: На Алтае мужчина грозил экс-супруге отпилить голову бензопилой

Бензопила Фото: pixabay.com

Бывшая сожительница не давала мужчине видеться с сыном, в результате тот пошел на противозаконные меры. Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы

В Республике Алтай возбудили уголовное дело против жителя Горно-Алтайска по факту угрозы убийством бывшей супруге. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

По данным ресурса, подозреваемый конфликтовал с экс-сожительницей, которая не позволяла ему видеться с сыном. На днях мужчина пришел к ее дому и, получив очередной отказ, схватил женщину и повалил на землю. Затем горожанин поднес заведенную бензопилу к горлу своей жертвы, угрожая убить.

Однако экс-супруг смог вовремя понять последствия своих действий и покинул ограду дома.

По части 1 статьи 119 УК РФ ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «Толк» сообщал о том, что жителя Бийска судят за изнасилование экс-жены под угрозой убийства.

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