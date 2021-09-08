Горняк22: Вячеслав Химочка: закрытие границ и дорогой металл могут сократить инвестиции

Вячеслав Химочка Фото: Антон Губанов

Министр промышленности Алтайского края рассказал, кто выиграл и проиграл во время пандемии и как предприятия «выкручивались» из сложных ситуаций

Промпредприятия Алтайского края в первом полугодии 2021 года работают даже более эффективно, чем на это же время год назад – идут с превышением и объемов производства, и выручки. Хотя и прошлый, пандемийный, год оказался не провальным. Однако финансовый итог текущего года может оказаться не таким позитивным, как хотелось бы, считает министр промышленности региона Вячеслав Химочка – прибыль могут сильно сжать издержки, например, на стремительно выросший в цене металл.

О том, в каких условиях работают сегодня промышленники, о ситуации на нескольких предприятиях и о крупнейших инвестпроектах он рассказал «Толку».

Текст подготовлен для совместного проекта сайта «Толк» и журнала «Автограф», посвященного финансовым результатам промпредприятий Алтайского края и в целом развитию отрасли.

06 сентября, 6:04

Через тернии – к прибыли: сколько зарабатывают промышленники Алтая

Тройки предприятий-лидеров в рейтингах и по выручке, и по чистой прибыли оказались одинаковыми. Среди них – ни одного барнаульского

Большая неопределенность

– В начале 2020 года, когда началась пандемия, было много настороженности относительно будущего промпредприятий в Алтайском крае. Однако в результате и прошлый год оказался успешным для промышленности региона, и этот идет с положительной динамикой. Почему?

– Действительно, если мы отмотаем время чуть больше чем на год назад, то тогда у предприятий была неопределенность по нескольким моментам.

Первый — вопрос логистики. Было не ясно, будут ли сохраняться логистические связи, и если да, то в каком виде. Это касалось и приезда наладчиков оборудования, и поставок сырья, и отгрузки своей продукции в другие страны и по регионам России, которые закрывали границы.

Второе — было не ясно, будут ли работать предприятия-смежники, а также поставщики и покупатели.

Третье и главное — было непонятно, что делать с коллективами. Работники — это главное. Возникали вопросы: нужно ли всех переводить на удаленку, вводить карантины, как будут развиваться очаги заболевания и т. д.

Все это и создавало большую неопределенность. Но постепенно приходило понимание, как работать, передвигаться, организовывать производственный процесс.

Конечно, предприятия по-разному вышли из пандемии. Некоторые даже воспользовались ею — наладили новое производство: Алтайвитамины, Ренессанс-косметик запустили линии по производству антисептиков.

В пандемийный период очень хорошо сработало сельхозмашиностроение — рост составил 126-127%. Это тоже объяснимо — посевную и уборочную кампании никто не отменял.

Напротив, пострадали предприятия легкой промышленности. Они производят товары народного потребления, а тогда магазины были закрыты и закуп не осуществляли. Но кто-то маски начал шить, кто-то халаты.

– Так какие обстоятельства позволили в целом успешно сработать промпредприятиям?

– На это повлияла совокупность факторов. Во-первых, серьезные усилия руководства предприятий. Во-вторых, четкая слаженная работа бизнеса и власти. В-третьих, общая ситуация на рынке России — если бы в других регионах было плохо, у нас бы хорошо не было.

И ведь какая поддержка оказывалась. Правительство в еженедельном режиме проводило совещания по видеоконференцсвязи с регионами. Столько мер предпринималось, такая мобилизация происходила.

– В этом году динамика финансовых показателей не падает?

– За первое полугодие индекс промпроизводства составил 103,2%. Произвели продукции на 249 млрд рублей, это плюс 20% к январю-июню 2020-го.

07 сентября, 6:04

Фактор риска: какие условия рынка «подкашивают» развитие промышленности на Алтае

Предприятия Алтайского края наращивают прибыль год от года, однако некоторые условия рынка могут приостановить их инвестиционные планы

Огромная проблема

– Насколько на работе предприятий сказался рост цен на металл? Какие предприятия эта проблема затронула больше всего? Оказался ли он для кого-то критическим?

– Проблема огромная для промышленности не только края, но и страны. В ноябре 2020 года наши предприятия начали серьезно ощущать эту нагрузку, в декабре она уже «прижала».

Например, Барнаульский станкостроительный завод производит патроны. Часть – по оборонзаказу, заключенному на продолжительный период. Цены на металл стали расти, себестоимость, соответственно, тоже — на 15-20%. А Минобороны рассчитывалось по «старой» цене. К решению проблемы подключалось и наше министерство, и УФАС. В итоге в Минобороны пересмотрели сметную стоимость.

Или возьмем Барнаульский завод прессового оборудования, их продукция – также сплошной металл. У нашего трансформаторного завода – «Алттранс» – такая же ситуация. Вагоностроение — металлоемкое производство.

Когда дорожает сырье, у предприятий два варианта — или повышать цену продукции и перекладывать издержки на покупателя, или сокращать прибыль.

Масштаб влияния роста цен на металл мы поймем, когда будем подводить итоги финансового года. Сейчас сальдированный финансовый результат промпредприятий края больше, чем в прошлом году, на 20%, но считать нужно будет по году. Потому что кто-то уже приобрел сырье, но еще не списал его на расходы, кто-то – не отработал контракты. А в конце года, когда будут «подбиты» все итоги, мы и увидим финансовый результат.

Скажем, в 2020 году сальдированный результат в промышленности превысил 30 млрд рублей, на 22% больше, чем годом ранее. Но сейчас я понимаю, что мы на отметку в 30 млрд, возможно, не выйдем. Стоимость металла «съест» долю прибыли.

Сейчас ситуация немного стабилизировалась. Стоимость металла на рынке не снижается, к сожалению, но она хотя бы перестала расти. Подействовало введение запрета на вывоз металла из страны.

«Выходили из ситуации кто как»

– В прошлом году возникли проблемы с монтажом импортного оборудования – у Нортека, завода прессового оборудования, которые не могли пригласить специалистов сюда, у Сибэнергомаша, который, напротив, сам не мог отправить в Казахстан своих сотрудников? Решилась проблема?

– Решилась лишь частично. Китай остается закрытым, Казахстан тоже. Но в последнем хотя бы есть понимание, какие шаги нужно предпринять, чтобы туда въехать и оттуда выехать. Китай закрыт абсолютно.

Среди предприятий кто как выходил из ситуации. Шинники дистанционно по видеосвязи проводили работы через переводчиков.

Завод прессового оборудования обратился к коллегам в Ярославле, которым эти же китайские партнеры устанавливали такую же линию, но на колесные диски меньшего размера. Те приехали, буквально за неделю смонтировали линии на два типоразмера дисков. Для третьего уже сами монтировали. Завод получил на это согласие поставщиков оборудования.

Была также схема оформления заявки через Минпромторг, который согласовывал с Пограничным управлением ФСБ России приезд наладчика из Европы. Процедура месяц занимала. Так, например, вышел из ситуации Алттранс.

– Могут ли эти проблемы заставить предприятия пока приостановить модернизацию?

– Это, конечно, может сказаться на инвестиционных планах предприятий. Руководитель будет взвешивать: приобретать линию в Китае или, зная риски, пока повременить с этим? Однозначно скажется, не может не сказаться.

Сокращение прибыли из-за роста цен на металлы, кстати, также может стать фактором риска в вопросе инвестирования.

Но руки опускать никто не собирается. Мы и с предприятиями постоянно проговариваем и формы поддержки, и способы минимизации рисков.

Сибэнергомаш: «Повезло с руководителем»

– Недавно стало известно, что Сибэнергомаш находится в поиске инвестора. Можно ли сказать, что история этого завода уникальна для региона в том смысле, что умиравшее предприятие снова вышло на уверенные позиции?

– Об уникальности, наверно, сложно говорить. Были у нас предприятия, которые находились на грани остановки, но затем вновь запускались. Но история Сибэнергомаша отлична от других двумя моментами.

Первый — продукция завода по-прежнему необходима потребителям из стран СНГ, где в свое время устанавливалось такое котельное оборудование. Запчасти, сервисное обслуживание — это все рынок Сибэнергомаша. За годы кризиса партнеры утратили доверие к предприятию, и сейчас оно, можно сказать, уже вернулось. Завод поставляет продукцию в Казахстан, на Кубу, в Гвинею, другие страны.

Второй важный фактор — предприятию повезло с руководителем. Михаил Борисович Клугман — высокого уровня управленец. Он за короткое время сформировал эффективную команду и вывел завод из той ситуации, в какой он был. Впервые за долгие годы Сибэнергомаш сработал с прибылью.

Это завод – непрофильный актив ВЭБа, который кредитовали его, когда была старая команда. Потом все рухнуло. И у ВЭБа были два варианта — или продать завод за 150 млн, или раскрутить его и продать значительно дороже. Они пошли вторым путем.

3,8 млрд рублей составляет текущий портфель заказов «Сибэнергомаш – БКЗ».

Нортек: «Абы кто завод бы не удержал»

– А на Нортеке фактор руководителя так же важен?

– Владимир Анатольевич Яковлев — также компетентный руководитель. На заводе тоже было много проблем, а сейчас он производит продукции на 14 млрд рублей в год. На предприятии работает более 3 тыс. работников. И абы кто удержать его в руках не смог бы.

«Нортек» Фото: Виталий Барабаш

Собственники постоянно инвестируют в развитие предприятия – по 150-200 млн рублей ежегодно. Сейчас они как раз формируют бюджет на следующий год, и в нем также будут предусмотрены вложения в развитие.

– Как вы относитесь к регулярно возникающим историям, связанным, по мнению персонала, с жесткими условиями работы на заводе?

– Я считаю, что здесь дело в том, что сама по себе химическая отрасль – специфическая. Это не легкие деньги, не легкий труд. Там необходимо неукоснительно соблюдать технику безопасности — с реагентами, механизмами. А это в принципе требует жесткой дисциплины.

102,5 % составил за 6 месяцев 2021 года объем производства завода «Нортек» к первому полугодию прошлого года.

Кучуксульфат: «Готовы поддерживать»

– Начало этого года ознаменовалось историей на Кучуксульфате, который якобы подвергся попытке рейдерского захвата, имел проблемы с получением лицензии. Что произошло на самом деле, есть ли сейчас какие-то риски?

– Я не могу давать оценку тому, была попытка рейдерского захвата или нет. Этим занимаются правоохранительные органы и, насколько я знаю, предпринимаются какие-то действия со стороны следственного комитета.

Я могу сказать только, что мы готовы оказывать поддержку предприятию на любом этапе. Уже в этом году, когда возникал вопрос по продлению лицензии в Роснедрах, мы протянули руку помощи. Губернатор подписал письмо с просьбой внимательно отнестись к вопросу, решить его – в рамках закона – положительно и по возможности оперативно.

Разрешительные документы у предприятия все оформлены, оно успешно работает.

«Кучуксульфат» Благовещенского района Фото: «Кучуксульфат»

– Завод завершил программу по строительству ТЭЦ?

– Физически ТЭЦ построена. Несколько недель назад руководители заходили в наше министерство для установления ряда норм, которые необходимы регулятору для определения тарифа. Это уже завершающая стадия.

Какие заказы «перелетают» через Урал

– В конце 2019 года глава ФНПЦ «Алтай» на заседании Союза промышленников сказал: «Редкий оборонзаказ перелетает через Уральские горы. Их распределение больше напоминает принцип Попандопуло: это тебе, это снова тебе, и это тебе. В нашей резервации, далекой от центра, заказов не сильно много». Как ситуация на оборонных предприятиях края складывается сейчас?

– Нужно представлять структуру нашей оборонки. На Алтае единичные предприятия производят конечную продукцию для ВПК. Например, станкостроительный завод изготавливает патроны, но те, что производятся для «оборонки», в общем объеме составляют только 7%. Остальные — спортивные. Филиал Уралвагонзавода в Рубцовске занимается восстановлением самоходных машин.

Остальные заводы производят в основном комплектующие. Соответственно, через Урал заказы «перелетают» тогда, когда предприятия, производящие конечную продукцию, получают заказы и обращаются к нашим за комплектующими.

Сейчас активно работают Ротор, Сибприбормаш, ФНПЦ «Алтай». Причин говорить, что «оборонка пропала», нет никаких.

Топ инвестпроектов 2020-2021 годов. Версия министра

Освоение Корбалихинского месторождения и строительство Рубцовской обогатительной фабрики компании.

Инвестор – «Сибирь-полиметаллы».

Корбалихинский рудник – крупнейшее месторождение полиметаллических руд в России. Запасы составляют 26 млн тонн руды с высоким содержанием цинка, меди, свинца, золота и серебра. В промышленных масштабах производство может достигнуть более 1,5 млн тонн руды ежегодно.

«Это очень продолжительный проект — до 2035 года – объемом несколько десятков миллиардов рублей. К руднику раньше заезжали по серпантину на автомобилях на глубину в 800 метров, сейчас это будет шахта лифта 1,3 тыс. метров. Весь створ уже пройден и укреплен», – рассказал Химочка.

Выход на проектную мощность по добыче руды планируется на 2025 год. Общая стоимость проекта по освоению рудника оценивается в 18 млрд рублей, по реконструкции фабрики – 5 млрд рублей.

Соглашение подписано: в Алтайском крае будут осваивать рудное месторождение Фото: «Сибирь-Полиметаллы»

Внедрение новой технологии трамбования угольной шихты на коксовой батарее.

Инвестор – «Алтай-Кокс».

Производственная мощность коксовой батареи — 1,1 млн тонн кокса в год.

«В 2020 году «Алтай-Кокс» завершил реализацию этого проекта объемом 4,8 млрд рублей. Это позволит предприятию увеличить объемы производства, снизить себестоимость продукции, уменьшить выбросы вредных веществ», – прокомментировал министр.

Строительство и запуск нового литейного комплекса.

Инвестор – Рубцовский завод запчастей.

Предприятие рассчитано на выпуск 3,6 тысяч тонн отливок в год.

«Рубцовский завод запчастей запустил литейное производство на 200 млн рублей, в этом году оно должно выйти на проектную мощность», – рассказал Химочка.

Это же предприятие создает технопарк. Общий объем инвестиций в него составит 650-700 млн рублей. Будет организована единая площадка, на которой компании-резиденты станут выпускать комплектующие и детали для предприятий сельхозмашиностроения. Ввод в эксплуатацию технопарка запланирован на март 2022 года.

Производство современной топливной аппаратуры высокого давления.

Инвестор – Алтайский завод прецизионных изделий.

Планируется выпускать до 30 тыс. топливных систем, увеличить долю на рынке до 35-40%. В настоящее время в проект вложено 1,4 млрд рублей. По итогам 2020 года завод выпустил 6 560 систем Common Rail, в 2021-м планируется 10,8 тысяч.

«АЗПИ продолжает инвестпроект. Предприятие делает топливную аппаратуру, которая позволяет автомобилю подходить под стандарты Евро-5 и Евро-6. Проект направлен на улучшение качественных характеристик продукта и на расширение объемов производства», – объяснил министр.

Премьер-министр Михаил Мишустин (справа) на АЗПИ Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В перспективе это может привести к доминирующему положению на рынке. Но для этого нужно оборудование. Завод его закупает, но для полномасштабной модернизации нужно еще около 2 млрд рублей. Пока это неподъемная для предприятия сумма. Поэтому оно развивается поступательно.

60 тыс. форсунок и распылителей составила пилотная партия АЗПИ по контракту о направлении продукции более чем в 60 стран Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Комплексное производство изделий из терморасширенного графита.

Инвестор – Барнаульский завод АТИ.

«Это проект по очистке графита. Если они освоят технологию, то смогут не закупать сырье — собственно, графит, – а производить его сами. В итоге предприятие придет к замкнутому циклу — оно будет производить сырье, продукт, у себя его испытывать и продавать», – рассказал Вячеслав Химочка.

Более 4 млрд рублей составил общий объем инвестиций промпредприятий по итогам первого полугодия 2021 года, план на год – свыше 15 млрд рублей.

Также в региональном минпромэнерго выделили другие инвестпроекты.

Нортек проводит модернизацию производства. С 2021 по 2025 годы в предприятие планируется инвестировать не менее 1,2 млрд рублей. В этом году на заводе ввели в эксплуатацию шинный агрегат «Дуплекс» для выпуска заготовок протектора стоимостью около 200 млн рублей.

Барнаульский завод мехпрессов реализует инвестпроект по созданию производства стальных колесных дисков для сельхозтехники мощностью до 80 тыс. штук в год. Общая стоимость проекта – более 650 млн рублей. На текущий момент вложено 350 млн. Завод запустил в 2021 году линии по изготовлению дисков все трех типоразмеров. Предприятие также приобрело линию покраски.

Сибирская содовая компания реализует проект по строительству в Михайловском районе завода по производству кальцинированной соды, которая широко используется в стекольной промышленности. Инвестор намерен осваивать Михайловское месторождение природной соды у системы озер Танатар. Объем производства запланирован на уровне 55 тыс. тонн кальцинированной соды в год.

Завод РТИ внедряет линию непрерывной вулканизации. Объем инвестиций — 120 млн рублей. Завод сможет производить прорезиненные ткани — новую продукцию.

Геомаш разработал новую бурильную установку, которая прошла испытания, теперь ее нужно запускать на рынок.

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