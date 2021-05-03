Горняк22: Глава Минздрава считает, что ситуация с коронавирусом остается напряженной

В России ситуация с коронавирусом остается напряженной. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, сегодня под наблюдением в стране находятся более 300 тыс. заболевших, сообщают РИА Новости. Поэтому говорить о том, что эпидемия утихает, еще рано.

Мурашко отметил, что майские праздники продлили, чтобы разорвать передачу инфекции.

Для формирования популяционного иммунитета, который даст защиту от ковида, нужно, чтобы вакцинировались не менее 69,8 млн россиян.

Алтайская правда