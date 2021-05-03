Горняк22: Диетолог посоветовала, как правильно переходить от постной пищи к обычной

1 мая у верующих закончился Великий пост, который длился 48 дней. Диетолог советует переходить постепенно к употреблению привычной пищи. И особенно осторожно нужно относиться к мясу.

По словам диетолога, во время отказа от мяса организм начинает меньше вырабатывать ферментов, необходимых для его усвоения. Он не может резко перестроиться, поэтому организму нужно помочь.

Для начала лучше всего есть небольшие куски мяса с гарниром из овощей. Также нельзя запивать еду водой, а лучше за 20–30 минут до начала трапезы выпить стакан воды с небольшим количеством лимонного сока. Это усилит выработку соляной кислоты, которая начнет активнее расщеплять белки, утверждает Радио Спутник.

После поста можно и есть шашлыки. Однако следует выбирать небольшие куски без пережаренных краев. И заедать мясо надо овощами и зеленью, которых должно быть в два раза больше.

Алтайская правда