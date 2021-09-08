Горняк22: Православный календарь на сентябрь 2021: главные праздники и посты
Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com
В сентябре 2021 года многодневных постов не ожидается, исключение – среда и пятница. Рассказываем, какие главные церковные праздники в этом месяце отметят православные христиане
01 сентября, 9:22
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Главные церковные праздники в сентябре 2021 года
11 сентября – Усекновение главы пророка Иоанна Предтечи.
21 сентября – Рождество Богородицы Приснодевы Марии.
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
30 сентября – День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Церковные праздники в сентябре 2021 года
8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
9 сентября – День памяти преподобного Пимена Великого.
10 сентября – Обретение мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.
12 сентября – Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского.
12 сентября – Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского.
13 сентября – Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
14 сентября – Начало индикта – церковное новолетие.
15 сентября – День памяти преподобных Антония и Феодосия Печерских.
16 сентября – День памяти блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца.
17 сентября – Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского.
18 сентября – День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей cвятого Иоанна Предтечи.Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com
19 сентября – Михайлово Чудо – воспоминание чуда Архистратига Михаила.
20 сентября – Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
20 сентября – День памяти святителя Иоанна, архиепископа Новгородского.
22 сентября – Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
22 сентября – День памяти праведных Иоакима и Анны.
22 сентября – День памяти преподобного Иосифа, игуменa Волоцкого, чудотворца.
23 сентября – День памяти мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
24 сентября – Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
24 сентября – День памяти преподобного Силуана Афонского.
25 сентября – Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
26 сентября – Память обновления храма Воскресения Христовa в Иерусалиме (Воскресение словущее).
28 сентября – День памяти великомученика Никиты.
29 сентября – День памяти великомученицы Евфимии всехвальной.
Православные посты в сентябре 2021 года
Длительных постов в сентябре 2021 года не будет. Однако традиционные постные дни, среда и пятница, сохраняются.
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